Treinverkeer in deel van Brabant verstoord

EINDHOVEN - Het treinverkeer in Brabant is op dit moment van slag. Tussen Den Bosch en Tilburg rijden helemaal geen treinen en tussen Breda en Boxtel rijden geen sprinters. Dat komt door verschillende storingen. In Tilburg is een graafmachine tegen een spoorbrug gereden.

Er rijden stopbussen tussen Breda, Gilze-Rijen, Tilburg Reeshof, Tilburg Universiteit en Tilburg.



Reizigers tussen Den Bosch en Tilburg kunnen het best via Eindhoven reizen. De extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten.