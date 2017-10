Brabant heeft de meeste AED's, 170.000 burgerhulpverleners in Nederland

EINDHOVEN - De meeste apparaten waarmee je mensen na een hartstilstand kunt reanimeren, de AED's, hangen in Brabant. Dat laat de Hartstichting weten. Daarnaast heeft Nederland sinds deze maandag 170.000 burgerhulpverleners. Die mijpaal maakt Nederland het eerste land ter wereld met zo'n groot netwerk van mensen die op afroep kunnen reanimeren.

De Hartstichting is blij met de mijpaal van 170.000 hulpverleners. De afgelopen drie jaar zijn er meer dan 100.000 nieuwe hulpverleners aangemeld. "Een ongelooflijke mijlpaal, dankzij deze vrijwilligers kunnen we vele levens per jaar redden" aldus de Hartstichting.



In de jaren 90 overleefde tien procent van de mensen een hartstilstand, inmiddels is dat opgelopen tot 25 procent.



Brabant

Een ander doel van de Hartstichting is om zoveel mogelijk AED's in het land geregistreerd te hebben. Brabant loopt op dit moment voorop, want in onze provincie hangen er 2.590. Met een AED kan het hart bij een hartstilstand 'gereset' worden.



LEES OOK: Hier hangen alle geregistreerde AED's in Nederland



"In Brabant is het systeem bekender, op scholen bijvoorbeeld is veel aandacht voor reanimatie, meer dan in andere provincies", aldus Sanne Stadler van de Hartstichting. Dit zou onder meer komen omdat in de meer landelijke gebieden burgerhulpverlening belangrijker is, omdat het soms langer kan duren voordat er een ambulance arriveert.



Zesminutenzone

Al dit goede nieuws wil niet zeggen dat we er al zijn, volgens de Hartstichting zijn er nog 1.960 AED's nodig voor een optimaal werkende zesminutenzone. De Hartstichting wil dat mensen bij een hartstilstand binnen zes minuten overal gereanimeerd kunnen worden.



Burgerhulpverleners -vrijwilligers uit de buurt die van de 112-centrale een bericht krijgen - kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, omdat hulpdiensten die aanrijtijd niet altijd halen.



Penoza

Maar hoe moet je zo'n AED gebruiken? Carmen en Berry uit Penoza laten het zien in dit nieuwe instructiefilmpje van de Hartstichting: