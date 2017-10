Zwembad Eersel ontruimd in verband met ammoniaklucht

EERSEL - Zwembad De Albatros in Eersel is maandagmorgen ontruimd na klachten over een sterke ammoniaklucht. Er waren op dat moment ongeveer vijftien ouderen in het gebouw die daar weer uit moesten nog voordat ze zich hadden omgekleed.

Ze zijn in alle rust naar buiten gegaan. Een bezoekster voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel onderzocht. Daarna mocht ze naar huis.



Specialisten van de brandweer hebben vastgesteld dat er een lek was in een leiding waardoor ammoniak op een plek terecht is gekomen waar het niet hoort. Brandweerlieden hebben het lek gedicht. Een gespecialiseerd bedrijf zal vandaag de put waar de ammoniak in terecht is gekomen, leeg pompen.



De verwachting is dat er vandaag niet meer zal kunnen worden gezwommen in de Albatros.