Tientallen kogelgaten, maar Stadspaviljoen blijft open: 'Wel raar dat mensen op je zaak schieten'

EINDHOVEN - Ondanks 31 kogelinslagen heeft eigenaar Paul van Beek er niet over gepiekerd zijn zaak te sluiten. Zondagochtend werden de kogelgaten in de gevel van het restaurant Stadspaviljoen in de Alberdingk Thijmlaan in Eindhoven ontdekt. De politie doet onderzoek.

Wat er in de nacht van zaterdag op zondag precies is gebeurd bij de eet- en drinkgelegenheid is nog niet duidelijk.



'Goede dag'

"Het blijft bizar dat er zomaar mensen op je zaak schieten", vertelde Van Beek maandagochtend. Hij is blij dat de klanten ondanks de kogelregen blijven komen naar het Stadspaviljoen. "Ook zondag was de zaak open en gelukkig heb ik een goede dag gedraaid. Ik ben hier nu drie jaar bezig en ik wil hier iets moois van maken."



Hij heeft niet het idee dat het schieten tegen zijn zaak gericht is. "Voor zover ik weet, heb ik geen vijanden."