Bibi (16) 9e op WK motorrace in Jerez: 'Het hing er echt om'

JEREZ - De 16-jarige Bibi Damen is zondag als negende geëindigd in de finale van de KTM-klasse 390 cc motorrace in Jerez.

De Waalwijkse reed lange tijd in de kopgroep van vijtien man: "Dan lag je vijfde, dan weer vijftiende, het hing er echt om" vertelt ze aan Omroep Brabant.



Bibi maakt deel uit van de Nederlandse equipe die dit weekend op het wereldbekende circuit van Jerez meedeed aan het wereldkampioenschap. Voor de wedstijd zei ze: "Ik ga zeker mijn best doen, al denk ik dat het wereldkampioenschap net te hoog is gegrepen."



Een meisje

Damen reed als enige meisje de WK-finale. Dat bleef natuurlijk niet onopgemerkt: "Je merkt het wel aan de mensen, die kijken wel op als ze merken dat er een meisje meerijdt. Ze willen dan toch wel met je op de foto" aldus Damen.