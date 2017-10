NAC zit in een zware dip en bij PSV kan het beter, Willy en René niet tevreden over Brabants voetbal

EINDHOVEN - NAC zit in een diep dal, zeggen voetbaliconen Willy en René van de Kerkhof maandag. Bij PSV kan het volgens de voetbalbroertjes nog altijd een stuk beter. “Je kunt en moet veel meer druk zetten.”

Op papier klinkt het als een prima uitslag; in eigen huis won PSV zondag met 3-0 van Heracles. Maar Willy en René zijn niet bepaald tevreden met het spel van de Eindhovense club. “PSV was niet in goeden doen”, zegt René. “Zo moet Pereiro bijvoorbeeld gewoon scoren in de eerste minuut.”



“De bal ging rond zonder dat er druk werd gezet”, voegt Willy daar aan toe. “De eerste 20 minuten waren super maar daarna zakte het een beetje terug naar het oude niveau.” Al met al zijn de broertjes het er wel over eens dat het een verdiende overwinning was voor PSV.



De klassieker

Het weekend stond verder in het teken van de klassieker Feyenoord-Ajax. De club uit Amsterdam won met 1-4. “Voor Ajax was het een goede uitslag maar voor PSV niet”, zegt René.



“Een gelijkspel was het beste geweest. Feyenoord staat nu op 8 punten afstand van PSV. Dus dat begint veel te worden. Feyenoord zal er hard aan moeten trekken om weer in de top 3 te komen.”



'NAC in zware dip'

In Breda zitten ze met problemen van een heel andere orde, zeggen Willy en René. “Als je ziet dat ze met 0-2 van PEC verliezen. Dat zijn toch de clubs waar NAC moet kunnen scoren, puntjes moet pakken en dat lukt niet”, vertelt Willy. “Ze zitten in een zware dip. Ik hoop dat ze eruit komen maar ze hebben een lastig programma voor de boeg."