'Supporters Willem II betrokken bij rellen rond stadion Club Brugge'

BRUGGE - Een aantal supporters van Willem II zou zich zondag flink hebben misdragen in de Belgische stad Brugge rond de voetbalwedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp. Volgens verschillende Belgische media vielen er drie gewonden. 129 relschoppers werden opgepakt.

De Gazet van Antwerpen schrijft dat de wedstrijd zwaar werd beveiligd door honderden agenten. Toch ging het mis. Na het duel zouden supporters van ADO Den Haag (bevriend met fans van Club Brugge) hebben geprobeerd om in het uitvak van de Antwerpsupporters te komen, waar Willem II-supporters zaten die een band hebben met Antwerp. De politie voorkwam een confrontatie. Daarbij zouden twee stewards en een agent zwaargewond zijn geraakt.



Beelden

De politie in Brugge zoekt uit wat er precies is gebeurd. Niemand zit in de cel. Woordvoerder Philippe Tankrey: "We hebben 129 mensen opgepakt. Ze moesten zich identificeren en zijn daarna weer vrijgelaten. We gaan alle beelden bekijken om te bepalen wie wat gedaan heeft." Hoeveel supporters van Willem II ertussen zitten, wil hij niet zeggen. "We gaan het niet uitvlooien in de pers."



Café

De korpschef in Brugge, Dirk Van Nuffel, zegt tegen de Belgische krant dat het later mis ging bij een café vlakbij het stadion. "Het ging om harde kernen van supportersgroepen van ADO Den Haag en Willem II."



Volgens de burgemeester van Brugge, Renaat Landuyt, waren de provocaties van de Nederlandse voetbalfans aanleiding voor de ongeregeldheden. Er vonden ook vernielingen plaats, onder meer aan huizen en auto's.



Het duel tussen Club Brugge en Antwerp eindigde in 1-0 voor de thuisspelers.