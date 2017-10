Warme januari dankzij hunk Remco uit Casteren . . . en een paard

CASTEREN - De foto’s zijn pikant maar niet ordinair. Die disclaimer is van de uitgever van de kalender Horse and Hunk 2018. Een jaar lang kunnen liefhebbers zich elke maand verlekkeren aan een andere foto van een mooie man en een paard. De koude januarimaand wordt 31 dagen lang opgewarmd door Remco Peeters uit Casteren. En een lichtbruin paard.

Het gaat bij Horse en Hunk niet in de eerste plaats om de mannen en de paarden, er is een goed doel aan gekoppeld. De opbrengst van de verkoop van de kalenders is voor het Brook Hospital for Animals. Die stichting zet zich in om paarden en ezels in bijvoorbeeld Egypte en Pakistan gratis medische hulp te geven.



Stoer

Stoer is het in ieder geval wel. Met hun gespierde torso zitten hunken op een galopperend paard of laten ze het paard zelfs op commando steigeren.



De Horse and Hunkkalender wordt dit jaar voor de negende keer uitgegeven. Ondernemer Fianne Imminga is trots op het resultaat: "Dit jaar hebben we weer veel variatie aan modellen. Sommige mannen zijn model, maar we hebben ook een aantal hunks die nog geen ervaring hebben. Mocht de man niet bevallen is er gelukkig nog een paard om naar te kijken."