Drugslab ontdekt in garagebox Etten-Leur, twee verdachten aangehouden

ETTEN-LEUR - De politie heeft maandagochtend aan de Brederolaan in Etten-Leur een garagebox ontdekt waar drugs wordt gemaakt. De bewoner en een vrouw zijn aangehouden.

Het gaat om een garagebox achter een huis. In de ruimte is een groot gat gegraven. Volgens de politie is er een paar liter ghb, zo'n honderd xtc-pillen en grondstoffen voor amfetamine gevonden. Ook zijn patronen van een vuurwapen in beslag genomen.



De politie is een onderzoek begonnen. Het huis is afgezet. Aan de voorkant van de woning is een ruit kapot gegaan.