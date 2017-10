Waterschap De Dommel vergoedt deel waterschade na hevige regenval

EINDHOVEN - Waterschap De Dommel gaat aan 41 boeren in Zuidoost-Brabant schade vergoeden die is ontstaan na de hevige regenval in juni 2016. Het gaat om schade die te wijten is aan nalatigheid van het waterschap. Daarbij moet gedacht worden aan verstopte duikers of niet gemaaide sloten.

In totaal werden bij Waterschap De Dommel 323 schadeclaims ingediend. In juli werd al duidelijk dat de meeste claims niet zouden worden gehonoreerd. In vijftig gevallen was er twijfel over de vraag of het schap iets te verwijten viel. Een schade-expert stelde uiteindelijk vast dat dat in 41 gevallen wel zo was. Die boeren krijgen een gedeeltelijke schadevergoeding die varieert van 2, 5 tot 50 procent. In zes van de vijftig gevallen moet degene die schade heeft geleden meer informatie geven voordat er een besluit over een uitkering kan worden genomen.

Klets- en kletsnat

Van 30 mei tot eind juni 2016 waren er hevige regenbuien in Zuidoost-Brabant. Er viel 300 millimeter water, dat is vijf keer zoveel als gemiddeld in juni. Sloten, beken en rioleringen overstroomden. “Het was klets- en kletsnat. Dat gaf veel schade en overlast, vooral bij agrariërs. Bovendien vielen er zware hagelbuien, die enorme schade veroorzaakten”, aldus de Waterschap De Dommel.

Omdat het in juni meestal te droog is in plaats van te nat kwam de situatie voor het schap als een onaangename verrassing. In april van dit jaar besloot Waterschap De Dommel 10 tot 15 miljoen euro extra te investeren in een klimaatbestendiger watersysteem. “Tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn, wateroverlast is nooit met honderd procent zekerheid te voorkomen”, aldus watergraaf Peter Glas.