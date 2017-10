'Brabant ligt aan de achterste mem, kom op met dat geld!' [COLUMN]

EINDHOVEN - Nu Catalonië zich van Spanje wil afscheiden, dringt de vraag zich op: moet Brabant zich losmaken van Nederland en als zelfstandige staat verder gaan? Paul Spapens, columnist bij Brabants Bont denkt er het zijne van: "Er ontwikkelt zich een tendens."

Groot Brabant

"Er is in Brabant al een kleine beweging die het Groot Brabant met Brussel als hoofdstad nastreeft", stelt Spapens. Hij doelt op Pacte des Cygnes, een mysterieus genootschap uit Tilburg dat Brabantse onafhankelijkheid nastreeft en zich af en toe bezighoudt met duiveluitdrijvingen en liefdadigheid.



"Dit is een teken dat er iets begint te broeien in ons Brabant", zegt de columnist. Zelf is hij geen voorstander van een Groot Brabant, maar hij vindt wel dat met name de regio Eindhoven als economische motor van Nederland extra aandacht en geld verdient. "De vier grote steden in de Randstad krijgen dat wel, Brabant ligt aan de achterste mem."



Bekijk de column van Paul hier:



VIDEO: De column van Paul Spapens