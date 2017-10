Unox-tomatensoep helemaal niet zo ongezond, onderzoeksbureau past uitslag soeptest aan

OSS - De Unox tomatensoep-in-blik die slecht uit een onderzoek van het bureau Questionmark kwam, blijkt helemaal niet zo slecht te scoren. Unilever, waar Unox onder valt, wees het onderzoeksbureau op het recente ingrediëntenoverzicht. Daarop is de uitslag aangepast.

De tomatensoep-in-blik van Unox bevatte volgens onderzoeksbureau Questionmark 0,88 gram zout per honderd milliliter. Veel meer dan de 0,50 gram die het Voedingscentrum adviseert als maximum.



Tomatensoepwijzer

Op basis van deze gegevens belandde de Osse soep op de laatste plaats in het overzicht van Questionmark, dat 33 verschillende tomatensoepen uit de supermarkt vergeleek op de aanwezigheid van zout, toegevoegde suikers en keurmerken. Met een 'tomatensoepwijzer' wil Questionmark de consument helpen bij het maken van een bewuste keuze.



Unilever nam hierover contact op, omdat Questionmark zich baseerde op een oud ingrediëntenoverzicht. "Het etiket geeft aan dat onze soep 0,7 gram zout bevat en 4,3 gram suiker per honderd milliliter."



Reductie

Een woordvoerder van Questionmark laat maandag weten dat de gebruikte gegevens inderdaad niet klopten. "De zout- en suikerwaarden zijn verminderd, waardoor Unox Stevige Tomatensoep beter scoort." De soep eindigt nu op de dertiende plaats.