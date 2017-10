'Burenruzie van Helmondse burgemeester Blanksma is niet privé', zegt bestuurskundige

HELMOND - De burenruzie van burgemeester Blanksma van Helmond is niet uitsluitend een privékwestie. Dat zegt bestuurskundige Julien van Ostaaijen. “Je mag van een burgemeester meer verwachten dan van een normaal privépersoon”.

Over het algemeen kun je zeggen dat een burgemeester een belangrijke voorbeeldfunctie heeft. Maar als een burgemeester thuiskomt, de ambtsketen afdoet en vervolgens thuis ruzie krijgt met de buren, heeft dat dan invloed op het functioneren van de burgemeester? “In het verleden zie je wel dat het soms ook een privékwestie is die ervoor zorgt dat een gemeenteraad het vertrouwen verliest”, zegt Julien van Ostaaijen.



Murenruzie

De ruzie van burgemeester Blanksma met haar nieuwe buren gaat over een gezamenlijk hek dat inmiddels is gesloopt. Daarvoor is een muur in de plaats gekomen. Maar volgens de buren is er nooit ingestemd met de komst van de muur.



LEES OOK: Helmondse fractievoorzitters willen duidelijkheid over burenruzie van burgemeester Blanksma

Gemeenteraad bepaalt

“Het is nu aan de gemeenteraad om te bepalen of ze dit erg genoeg vindt. Dan gaat het voornamelijk om de details in de zaak”, zegt bestuurskundige Van Oostaaijen.



“Het is niet zo dat je kunt zeggen dat de burgemeester in deze zaak zeker vertrekt. Net zo min als dat het vanzelfsprekend is dat de burgemeester automatisch niet kan worden weggestuurd of het vertrouwen van de gemeenteraad niet kan kwijtraken. Dat kan wel. Maar het is nu aan de raad om te bepalen in hoeverre dat is.”