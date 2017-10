Klaas Dijkhoff wordt de nieuwe VVD-fractievoorzitter

BREDA/DEN HAAG - Klaas Dijkhoff is de nieuwe VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. De 36-jarige Bredanaar volgt Halbe Zijlstra op. Tegenkandidaten konden zich tot zondag melden, maar niemand ging de concurrentie aan.

Woensdag bekleedt hij officieel zijn nieuwe functie. Op dit moment is hij nog demissionair minister van Defensie. Daarvoor was hij staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Die nam hij van Fred Teeven over na de bonnetjesaffaire.



Dijkhoff maakte anderhalve week geleden bekend dat hij voor het fractievoorzitterschap ging. De VVD-top ondersteunde Dijkhoff, dus was het al onwaarschijnlijk dat er nog andere kandidaten naar voren zouden stappen.



