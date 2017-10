Dief van aanhanger gepakt dankzij waterspoor

ALMKERK/LOON OP ZAND - Een dief van een aanhanger is in de nacht van zondag op maandag niet ver gekomen met zijn buit. De 41-jarige man uit Loon op Zand ging er met aanhanger en al vandoor via de A27, maar realiseerde zich niet dat hij een spoor van water achterliet.

De dief stal de aanhanger met daarop een graafmachine en een trilplaat in Almkerk. De eigenaar hoorde rond 03.00 uur een harde knal en ging een kijkje nemen. Zijn oplegger was weg, maar er was wel een duidelijk waterspoor te zien dat er kennelijk vanaf stroomde tijdens de boevenrit.



Heterdaad

De eigenaar volgde het spoor en zag uiteindelijk de dief in een auto met de aanhanger erachter op de A27 rijden. Hij belde de politie waarna de dief aan is aangehouden.



De man uit Loon op Zand verklaarde volgens de politie later dat hij de aanhanger met de machine erop had gestolen omdat hij zijn tuin wilde afgraven.