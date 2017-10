Vincent van Gogh is van Brabant en dat willen we graag zo houden

De kerk in Etten-Leur waar de vader van Van Gogh predikant was.

Het aantal Van Gogh-monumenten per plaats in Brabant.

EINDHOVEN - Eén van de belangrijkste toeristische troeven van Nederland en Brabant is de schilder Vincent van Gogh. De wereldberoemde kunstenaar liet zijn sporen na in onze provincie. Hij werd geboren in Zundert en groeide op in Nuenen. Daarnaast schilderde hij veel in Brabant.

Elke gemeente probeert een graantje mee te pikken van de naam en faam van Vincent van Gogh in de hoop opgenomen te worden in de route van de bussen met Japanners.



Afspraken

Sinds maandagavond staat min over meer vast welke plekken aan de naam van Van Gogh gelinkt kunnen worden. Elf Brabantse gemeenten ondertekenden een reeks afspraken om veertig 'Van Gogh-monumenten' te beschermen. Dat zijn plaatsen die in het leven of het werk van de kunstenaar een belangrijke rol speelden.

De Van Gogh-monumenten maken deel uit van een uitgebreid actieplan dat erop gericht is de erfenis van de schilder te beschermen en te benutten. De provincie draagt 750.000 euro bij aan het plan dat uiteindelijk tot 500.000 bezoekers per jaar moet gaan opleveren.

Van Gogh Brabant werkt samen met Van Gogh-instellingen in de rest van Nederland en Europa. Het Van Goghjaar in 2015 was het eerste resultaat van deze internationale samenwerking. De busverbinding tussen het Amsterdamse Van Gogh Museum en het Vincentre in Nuenen horen ook bij dit grote plan.

Een bloemlezing van de gemeenten en hun monumenten die de eindstreep wel en niet haalden om aan te tonen dat er grenzen zijn aan wat aan Van Gogh gekoppeld kan worden. De gemeenten staan in alfabetische volgorde.

Breda

In Breda prijkt villa Mertesem bovenaan de lijst met monumenten. Daar woonde een oom van Vincent die dezelfde naam had maar 'oom Cent' werd genoemd. Hij was een kunstverzamelaar en veel van zijn verzameling hing in de villa. In Breda vielen opslagplaatsen van Van Goghs werk en de huizen waar zijn moeder woonde buiten de boot.

Eindhoven

Belangrijke monumenten in Eindhoven zijn de Genneper watermolen en de Collse watermolen. Dankbare schildersobjecten voor Van Gogh. In Eindhoven viel het eigentijdse Van Gogh Roosegaarde fietspad af.

Etten-Leur

In Etten-Leur staat onder meer de protestantse kerk op de lijst omdat de vader van Vincent van Gogh daar predikant was. Daarentegen komt landgoed de Pannenhoef niet op de lijst. Dat was de plek waar de jonge Vincent zijn eerste tekeningen maakte.

Haaren

De gemeente Haaren heeft drie monumenten waaronder het graf van oom Johan van Gogh, een marineman. Een aantal landhuizen in Haaren komt niet op de lijst omdat ze niet zo’n grote rol speelden in het leven van de schilder.

Halderberge

Halderberge kreeg de Pagnevaart in Bosschenhoofd op de lijst maar het station in Oudenbosch niet. Vincent wandelde veel in de omgeving van Etten en maakte dan tekeningen en schetsen, onder meer bij het ven de Pagnevaart.

Laarbeek

In Laarbeek komt molen de Vogelenzang op de lijst omdat Vincent die molen schilderde.

Moerdijk

De gemeente Moerdijk mag Kostschool Jan Provily in Zevenbergen noteren als een Van Gogh-monument. Vincent was daar een tijdje leerling.

Nuenen

Nuenen is de gemeente waar Vincent van Gogh de meeste sporen naliet omdat zijn vader er predikant was. Daar zijn dan ook veertien monumenten, met als bekendste de pastorie met de tuin en het oude kerkhof met het graf van de vader van Vincent van Gogh. Toch waren er ook nog dingen die de lijst niet haalden, waaronder de Hooidonkse watermolen.

Rucphen

In Rucphen komt het hele dorp Sint Willebrord op de lijst. Vincent van Gogh kwam er vaak om figuurstudies te maken. Het dorp heette toen overigens nog ’t Heike.

Tilburg

In Tilburg komt onder meer het Stadspaleis van Willem II op de lijst omdat Vincent van Gogh daar tekenlessen volgde. Ook het kosthuis waar hij toen woonde heeft een plekje gekregen op de lijst.

Zundert

Zundert is net als Nuenen de Van Gogh-plek bij uitstek want daar werd de schilder geboren. Zundert krijgt dan ook zes monumenten op de lijst waaronder de geboorteplek. Een aantal landgoederen in de gemeente komt er niet op Van Gogh was daar wel maar ze hebben te weinig invloed gehad op alles waar de schilder wereldberoemd om is geworden.