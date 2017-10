Opnieuw verdachten aangehouden voor schieten op boot in Werkendam

WERKENDAM - De politie heeft maandag twee mannen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij een schietpartij op een boot in Werkendam. Eerder werd de vermoedelijke schutter al opgepakt.

De boot in het Steurgat werd 8 oktober beschoten. Op het schip waren meerdere mensen aanwezig, maar niemand raakte gewond. Diezelfde dag werd al een 27-jarige man uit Woudrichem aangehouden.



Verdachten

Maandag hield de politie een 24-jarige man uit Werkendam aan. De tweede verdachte, een 27-jarige man, was niet thuis. Hij meldde zich maandagmiddag op het politiebureau.



Alle verdachten zitten nog vast. Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk.