Condooms, drank en gedwongen sex: de 'Escapevan' op Eindhoven Airport maakt mensenhandel zichtbaar

EINDHOVEN - Tussen de vakantiegangers en zakenmensen die landen op Eindhoven Airport kunnen zomaar mensen zitten die het slachtoffer zijn van mensenhandel. Zoals een groep Roemeense vrouwen die onder valse voorwendselen naar hier zijn gelokt en rechtstreeks in de prostitutie terecht komen.

"Mensenhandel speelt zich ook hier en nu af, maar vaak in het verborgene, zodat mensen er geen weet van hebben", zegt Shamir Ceuleers van het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM).



Maak het zichtbaar

Met de campagneslogan 'maak het zichtbaar' laat het centrum aan de reizigers op Eindhoven Airport zien onder welke omstandigheden slachtofffers van mensenhandel vaak leven.



Voor de vertrekhal staat een zwarte caravan. de 'Escapevan'. Reizigers kunnen daar even in opgesloten worden. Binnen in de caravan liggen condooms op de vloer, flessen sterke drank en volle asbakken bepalen het beeld. Zo zitten vrouwen die gedwongen worden tot sex dus opgesloten.



"Van de Koninklijke Marechaussee weten we dat ook hier op Eindhoven Airport mensensmokkelaars actief zijn", zegt Shamir Ceuleers.



Grimmig

Een jonge vrouw die op Eindhoven Airport even vrijwillig in de Escapevan zat opgesloten noemt het luguber: "Het was grimmig en niet echt heel fijn om daar binnen te zijn".



De komende weken trekt het centrum kinderhandel mensenhandel nog met de Escapevan door het land om aandacht te vragen voor het probleem van mensenhandel. Een probleem dat volgens de organisatie steeds groter wordt.