Vegan Streaker de cel in na verstoren dolfijnenshow in Japan

SHIRAHAMA - Peter Janssen uit Vught, beter bekend als de Vegan Streaker, is door de politie van Japan gearresteerd nadat hij een dolfijnenshow in het park Adventure World in Shirahama had verstoord.

Janssen sprong met een vrouw uit België in het water en hield een protestbord omhoog. Hierop stond een tekst tegen de slachting van dolfijnen in de Japanse stad Taiji.

Volgens de website JapanToday zaten de twee tussen het publiek naar de show te kijken toen ze toesloegen.



Na hun aanhouding is de show stopgezet.



Ministerie op de hoogte

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte gesteld van de aanhouding. De Nederlandse ambassade in Japan probeert in contact te komen met Janssen en zijn vriendin.



De Vegan Streaker is een bekende als het gaat om protesten tegen dierenleed. Eerder dook hij al op in Lissabon en in Mexico.