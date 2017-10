Jantje ziet 'er wat wild uit', maar uit zijn vuilniswagen schalt 'gewoon' klassieke muziek

TILBURG - Al meer dan dertig jaar haalt Jantje van Wanroij het vuilnis op in Tilburg en omgeving. En altijd staat, als hij alleen in de vuilniswagen zit, klassieke muziek op. "Ik zie er misschien wel wat wild uit, maar ik ben een heel aardig menneke."

De lange grijze manen van Jantje zitten in een staartje gebonden. Brilletje op zijn hoofd, het T-shirt van zijn heavy metal-helden is nog net zichtbaar onder zijn gele werkpak.



Jantje raakte al op jonge leeftijd verslingerd aan klassieke muziek. Zijn moeder is daar verantwoordelijk voor. Die luisterde veel naar de Duitse radio. "En zo'n uitzending begon dan vaak met muziek van Strauss of Schumann. Ik vond dat heel mooi, dus ik zocht naar de lp's en later de cd's"



Uit de vuilniswagen van Jantje schalt klassieke muziek. (Tekst gaat door onder video)



De liefde voor de klassieke muziek liet niet meer los. "Maar ik vind niet alles goed. Een pianoconcert van Rachmaninov zet ik meteen af. Ik snap niet dat mensen daar naar kunnen luisteren."Nee, hoog op de favorietenlijst van Jantje staan de hoboconcerten van de Italiaanse componist Thomas van Albioni. 'Kippenvel' krijgt hij ook van het tweede hoornconcert van Mozart. "Van Bach vind ik vooral de cantate 'Herz und Seele' goed."Tijdens zijn werk als vuilnisman leert hij veel over klassieke muziek. "Ik weet echt niet hoe al die componisten heten, maar als ik geïnteresseerd ben kan ik altijd even spieken op de display van de radio."Collega's van Jantje bij Renewi, het voormalige Van Gansewinkel, zijn inmiddels gewend aan zijn opmerkelijke muziekkeuze. Zelf snapt Jantje heel goed dat zijn collega's die passie niet delen. "Dus als we met zijn tweeën rijden staat de radio op een andere zender."Je zou verwachten dat Jantje met zijn passie voor klassieke muziek ook regelmatig in concertzalen te vinden is. Het tegendeel is waar. "Ik vind ze te duur en ze zijn niet om aan te zien. Het is veel te saai."Dat is anders bij die andere muziekpassie: heavy metal. "Ja, daar ga ik wel naartoe, maar zo'n concert is heel anders. Daar gebeurt tenminste iets."