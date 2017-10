Airbagdieven bedreigen auto-eigenaar met schroevendraaier

DEN BOSCH - Bewoners van de Roggeakker in Den Bosch hebben vorige maand vaak te maken gehad met airbagdieven. Een auto-eigenaar werd zelfs bedreigd met een schroevendraaier door twee mannen.

De dieven sloegen in de nacht van 12 september toe bij zijn auto. De bewoner werd wakker van gerommel en nam een kijkje buiten. Hij kwam oog in oog te staan met de daders. De twee bedreigden hem met een schroevendraaier en gingen er daarna vandoor.



Een bewakingscamera in de buurt heeft het tweetal vastgelegd. Het gaat om mannen van ongeveer 1,80 meter, beide rond de 30 jaar oud met bruin of donkerblond haar. Ze droegen donkere kleding en spraken in een Oost-Europese taal met elkaar.



Meer slachtoffers

Volgens de politie zijn meer mensen uit de Roggeakker slachtoffer geworden van dieven. Bij meerdere auto’s zijn airbags en navigatiesystemen gestolen. Bij een auto is zelfs de hele cockpit eruit gesloopt.



De politie toonde de bewakingsbeelden in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Mensen die de airbagdieven herkennen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.