Persoonlijke mail van Lieropse arts gekraakt, bijna 1000 mensen krijgen 'bedelmailtje'

LIEROP - Het persoonlijke mailadres van huisarts Ferd Raijmakers uit Lierop is gekraakt. Al zijn persoonlijke contacten kregen een mailtje waarin staat dat de arts in het buitenland problemen heeft. De geadresseerde wordt gevraagd om geld over te maken. Er zijn geen medische gegevens gehackt.

Volgens de assistente van Raijmakers gaat het om contacten in het persoonlijke e-mailadres van de arts. Daaronder zijn patiënten. De assistente verzekert dat Raijmakers zijn persoonlijke adres niet gebruikt voor het uitwisselen van medische gegevens. Dat gebeurt alleen via een mailadres dat aan de praktijk is gekoppeld. Dat is niet gehackt.



Oekraïne

Het gaat om een kleine duizend mensen die een bedelmailtje hebben gekregen. Volgens de mail zou Raijmakers in Oekraïne beroofd zijn van zijn paspoort en creditcard. Daardoor is hij berooid en kan hij niet naar huis. De geadresseerden wordt gevraagd geld over te maken.



De praktijk wordt al de hele dag platgebeld door mensen die vragen hebben over die mail.