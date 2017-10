Gino (13) werd afgetuigd door groep jongens, maar vecht nu terug: 'Kickboksen helpt'

BREDA - De 13-jarige Gino van den Wijngaarden uit Bavel zal 7 september van dit jaar nooit vergeten. De leerling van het Newmancollege werd in de Bredase wijk Hoge Vucht door vijftien jongens in elkaar geslagen. Als een soort van trofee werd een filmpje van de matpartij ook nog eens op social media gezet. Gino verwerkt de gebeurtenis nu door kickboksles te nemen.

Het filmpje waarin te zien was dat Gino rake klappen en trappen kreeg, ging als een razende over het internet. Vol afschuw werd er op gereageerd, want het waren maar liefst vijftien jongens die het op de scholier hadden gemunt. Gelukkig hield de jonge knul er geen letsel aan over. "Alleen een bult", zegt hij wijzend naar zijn hoofd.



Maar geestelijk deed het pak slaag natuurlijk wel het een en ander met Gino. "Ik ben er wel eens van wakker geworden, ja", zegt hij terugdenkend aan het incident. "En je moet toch de straat op en daar heb ik wel even goed rondgekeken. Het gaat toch in je hoofd zitten dat ze ergens kunnen zijn."



Kickboksen helpt Gino nadat hij door groep jongens werd afgetuigd. (Tekst gaat door onder de video)



Het begon allemaal met een kleine, nietszeggende ruzie met een andere jongen. Eentje waar Gino zelf ook niet vrijuit ging en later ook voor op zijn donder kreeg van zijn ouders."We hadden een soort van ruzie en toen zouden we een-op-een gaan vechten", vertelt Gino. "Maar toen kwamen er ineens hele andere mensen die ik niet eens kende. Als ik nu wegloop, ben ik een mietje dacht ik. Dus bleef ik staan. Iemand pakte me vast en die duwde ik weg. Daarna werd ik geslagen en heb ik mijn hoofd verdedigd. Ik weet niet zo goed meer wat er is gebeurd."Die groep onbekende mensen bleken familieleden en vriendjes te zijn van de jongen waar hij ruzie mee had. Later zag Gino op internet hoe hij door vijftien jongens in elkaar werd geslagen. Als een soort trofee hadden de daders het op social media gezet."Ik was aan het voetballen toen mijn vader zei dat het op social media stond", herinnert Gino zich. "Dat vond ik niet heel fijn, want dan weet iedereen het."

De woede eruit slaan

Ook Sel Selder, eigenaar van de Bredase kickboksschool Challenge 69, zag het filmpje, maar dat kreeg een positieve uitwerking.



"Afschuwelijk vond ik het. Ook dat er dan ook nog een paar eikeltjes zijn die het filmen. Daar moest ik iets mee doen. Ik heb op het filmpje gereageerd. Het jongetje dat in elkaar werd geslagen mocht zich bij mij melden om een jaar lang gratis te trainen."



Gino en zijn ouders besloten hier gebruik van te maken. "Je kan toch een beetje de woede eruit slaan die je in je hebt", zegt Gino.



Zelfverdediging

"Wat ik Gino kan leren is een stukje zelfverdediging", zegt Selder. "Dat hij wat sterker in zijn schoenen staat en zich fijner en lekkerder gaat voelen. Hij is niet bang, maar je kan niets beginnen als je door vijftien man in elkaar geslagen wordt."



De aanpak van Selder lijkt te werken. Gino gaat weer met een gerust hart de straat op. "Ik ben niet bang", zo zegt hij. "En al helemaal niet nu ik hier train. Dat helpt."