Ongeval bij VBI Beton in Oss, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

OSS - Bij VBI Beton in Oss is maandagmiddag iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd bij het bedrijf aan de Maaskade. Na het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen.



Motoragent

Volgens een omstander is de trauma-arts meegegaan in de ambulance. De ziekenwagen vertrok met spoed. Een motoragent reed met de ambulance mee om de weg vrij te maken.