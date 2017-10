Bejaarde vrouw (83) om het leven gebracht in haar eigen woning

TILBURG - De politie is een onderzoek begonnen naar de dood van een 83-jarige vrouw uit Tilburg. Het slachtoffer is door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie maandagmiddag.

De vrouw werd zondag rond vijf uur in haar portiekflat aan de Jachtslotstraat gevonden. Een arts kon geen duidelijk doodsoorzaak vinden.



Misdrijf

Uit sporenonderzoek van de politie bleek dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Onder welke omstandigheden dit is gebeurd, wil de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen.



De recherche heeft zondag en maandag uitgebreid onderzoek gedaan in het huis. Ook is er een buurtonderzoek gehouden. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien.