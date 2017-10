Brabantse grootverdieners in de zorg, negen topbestuurders boven de norm

EINDHOVEN - Het salaris van veel bestuurders in de zorg voldoet nog niet aan de norm. Dat meldt RTL Nieuws. De vijftig best verdienende topbestuurders in de zorg zijn in totaal goed voor dertien miljoen euro. In deze lijst staan ook negen Brabantse bestuurders. Olof Suttrop van het Amphia Ziekenhuis voert de Brabantse lijst aan met een jaarsalaris van 309.080 euro. Hij wordt op de voet gevolgd door Piet Batenburg van het Catharina Ziekenhuis (308.075 euro).

De redactie van RTL Nieuws onderzocht onder meer jaarverslagen van 2016 waarin de salarissen zijn opgenomen. Vanaf dit jaar moeten veel topbestuurders in de zorg die meer verdienen dan de norm hun salaris afbouwen. Een op de vijf verdient nu nog boven de norm.



Dit is de Brabantse lijst:

1. Olof Suttrop – Amphia Ziekenhuis (309.080 euro)

2. Piet Batenburg – Catharina Ziekenhuis (308.075 euro)

3. Inge Wolf-de Jonge – Anna Zorggroep (257.798 euro)

4. Jan-Harm Zwaveling – Maxima Medisch Centrum (256.025 euro)

5. Bart Berden – Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (250.547 euro)

6. Loeks van der Veen - Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (239.393 euro)

7. Hans Ensing – Bravis Ziekenhuis (235.308 euro)

8. Piet-Hein Buiting – Jeroen Bosch Ziekenhuis (235.064 euro)

9. Marcel Visser – Jeroen Bosch Ziekenhuis (231.275 euro)



Het maximale bedrag dat een nieuwe bestuurder in de zorg mag verdienen, is gelijk aan het salaris van een minister. In 2016 was het ministerssalaris 179.000 euro. Voor bestuurders van kleinere zorginstellingen zijn er lagere normen. Er zijn in totaal vijf categorieën. De bestuurders van de kleinste zorginstelling mogen maximaal 98.000 euro verdienen.



Op dit moment mogen de bestuurders die al voor de ingang van de Wet Normering Topinkomens een contract hadden, nog meer dan de norm verdienen. Pas in 2023 overtreden deze bestuurders de wet als ze dan nog boven de norm zitten.