Carnavalsvereniging bouwt wagen alsnog af na vondst van megadrugslab in loods

LEENDE - Ruim een half jaar na de vondst van een gigantisch drugslab, bouwt carnavalsvereniging De Lolmakers uit Leende haar wagen alsnog af. Vlak voor carnaval moesten de bouwers noodgedwongen stoppen, omdat ze het terrein niet meer op mochten van de politie. "We wilden het zo niet laten eindigen."

Op de donderdag voor carnaval moesten de bouwers hun hal aan de Hoogeindseweg plotseling verlaten. In een naastgelegen loods, twee meter verderop, werd een enorm drugslab ontdekt. De politie vond er duizenden liters chemicaliën.



“Dat leverde zoveel vertraging op, dat we de wagen nooit meer op tijd af konden krijgen”, vertelt bestuurslid Bas Bunthof. Voor het eerst in twintig jaar had de vereniging geen wagen. “Dat was echt verschrikkelijk.”Vanaf november bouwen ze weer verder aan de wagen van toen. “We gaan hem wel flink aanpassen. Dat doen we om de mensen toch nog te verrassen. Ook moet hij natuurlijk bij het motto van dit jaar passen”, legt Bas uit.Stoppen, dat was geen optie voor de club. “We wilden zo niet eindigen. Volgend jaar bestaan we 22 jaar, dat is een carnavalsjubileum. Ook dat willen we nog groots vieren.” Daarnaast kreeg de club ook veel steun. Er kwam zelfs een inzamelingsactie die ruim vijfhonderd euro opleverde. Met dat alles in gedachten, besloten ze door te gaan.De afgelopen maanden ging de club hard op zoek naar een nieuwe locatie. Die werd in dezelfde straat gevonden. Toch zorgt de nieuwe locatie ook voor hoge kosten. “We hadden van alles nodig om te kunnen zorgen dat we daar konden gaan bouwen, bijvoorbeeld heel veel zeil tegen de regen. We zitten nu best wel krap bij kas.”De komende maanden wordt hard gebouwd met een duidelijk doel in zicht: de optochten van Bloasdonk, Muuzegat en Bokkenriek (Leende, Maarheeze en Budel). Bas kijkt nu al weer uit naar het bouwen. “Dat is zo gezellig. Je bent lekker creatief bezig. We gaan er met zijn allen voor. En achteraf drinken we altijd een pilsje.”