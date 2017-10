Burgemeester Elly Blanksma gaat toch met haar buren in gesprek na ruzie

HELMOND - Burgemeester Elly Blanksma van Helmond gaat met haar buren in gesprek. Dit vertelde zij maandagavond aan de gemeenteraad. Ze zei dat haar buren haar een voorstel hebben gedaan na de ruzie die ze hadden over een muur.

"Naar aanleiding van het artikel over het geschil met onze nieuwe buren heb ik maandagavond vragen van fractievoorzitters beantwoord. Hoewel het in de kern een kwestie uit mijn privéleven is, ben ik me ervan bewust dat het door de publicatie een publiek verhaal is geworden", laat de burgemeester weten in een schriftelijke reactie.



LEES OOK: Helmondse fractievoorzitters willen duidelijkheid over burenruzie van burgemeester Blanksma

"Ik vind het heel vervelend dat dit is gebeurd. Voor het imago van Helmond, maar zeker ook voor onze buren. Op 17 oktober, vier dagen voor de publicatie over deze kwestie, heb ik een brief ontvangen waarin onze buren een voorstel doen. Ik ben bereid hier op korte termijn over in gesprek te gaan en heb vertrouwen dat we er met elkaar uitkomen."



LEES OOK: 'Burenruzie van Helmondse burgemeester Blanksma is niet privé', zegt bestuurskundige



Blanksma gaat binnenkort verhuizen. Ze liet een hek slopen bij haar nieuwe huis en plaatste een muur terug. De buren zouden hier volgens het Eindhovens Dagblad nooit mee akkoord zijn gegaan. Al helemaal niet met de bijdrage van ruim vijfduizend euro die Blanksma van ze vroeg.