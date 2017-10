FC Oss legt voor rust basis voor overwinning op Jong AZ

OSS - FC Oss heeft de wedstrijd tegen Jong AZ met 2-1 gewonnen. De basis voor de overwinning werd in de eerste helft gelegd. De ploeg uit Oss ging met een 2-0 voorsprong de rust in. De ploeg van trainer Klaas Wels klimt na de overwinning op de ranglijst naar de vierde plek.

De openingsfase was voor FC Oss. Huseyin Dogan was twee keer dicht bij een treffer. Zo belandde een vrije trap van de middenvelder tegen de lat. Halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. AZ-verdediger Chruch werkte uit een corner de bal achter zijn eigen doelman.

Elf meter

Op slag van rust verzilverde Fatih Kamaci een strafschop voor de Ossenaren 2-0. De middenvelder mocht vanaf elf meter aanleggen nadat Rick Stuy van den Herik was neergelegd.



Kort na rust kwam Jong AZ terug in de wedstrijd. Fred Friday zorgde na slecht uitverdedigen van FC Oss voor de aansluitingstreffer. Namens Jong AZ had Einarsson de gelijkmaker op de schoen, maar hij schoot tegen de paal.



Deze wedstrijd moest overgespeeld worden omdat Jong AZ bij de wedstrijd op 15 september te veel 'oude' spelers had opgesteld. Die wedstrijd werd door Jong AZ nog met 0-2 gewonnen.