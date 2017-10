De Jeanettekes: de eerste gay-carnavalsvereniging van Brabant

BREDA - Zeker weten doen ze het niet helemaal, maar ze denken toch wel dat ze de eerste gay-carnavalsvereniging van Brabant zijn. Een groep vaste bezoekers van de bar Venise in Breda zijn carnavalsvereniging de Jeanettekes gestart.

Maandagavond wordt er al hard gewerkt in de loods in Breda aan een heuse carnavalswagen waarmee de kersverse carnavalsvereniging mee gaat doen met de optocht in Breda. Maar er wordt niet door iedereen hard gewerkt. “Ik ben niet zo’n bouwkoningin,” zegt JD Chardonnay. Als de wagen eenmaal af is gaat ze als drag queen op een grote troon voor op de wagen. “Ik ben er vanavond meer voor het entertainment en het vermaak.”



Er-na

De reden dat van de oprichting is het 50-jarige bestaan van de Venise Bar. Eigenaar Edwin van de Merwe: “We gaan een Venetiaanse wagen maken, compleet met Venetiaanse maskers. En als thema hebben we: we zwaaien er-na. Genaamd naar de vrouw die bar Venise heeft opgericht in 1967, Erna de Haas."



Johan, de voorzitter van de carnavalsvereniging, beaamt dat het allemaal niet zo makkelijk is omdat ze alles voor het eerst doen. “Maar we krijgen wel veel hulp,” vertelt hij. “Veel mensen denken dat homoseksuelen niet zo handig zijn, maar we doen gewoon ons uiterste best en dan zien we wel waar we uitkomen.”