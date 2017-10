Automobilist verliest macht over stuur en rijdt sloot in

De auto in de sloot. (Foto: Foto FPMB/Marvin Doreleijers)

WAALWIJK - Een automobilist is dinsdagochtend om zes uur aan de Cartografenweg in Waalwijk met zijn auto in de sloot terechtgekomen. De politie en een ambulance moesten met spoed uitrukken.

Voordat de auto in de sloot terechtkwam had de jongen al een lantaarnpaal geraakt. Uiteindelijk wist hij wel zelf uit zijn auto te klimmen. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.