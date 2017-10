Vervanging Merwedebrug miljoenen euro's duurder dan begroot

WERKENDAM - De vervanging van de Merwedebrug op de A27 tussen Gorinchem en Werkendam wordt 56 miljoen euro duurder dan begroot. Dat schrijft demissionair minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. Ook gaan de werkzaamheden langer duren dan gepland.

Het project valt duurder uit en heeft vertraging omdat de plannen moesten worden aangepast. Het was de bedoeling dat de pijlers van de brug in de vaargeul zouden komen. Maar internationale regels schrijven dat de vaargeul minimaal 240 meter breed moet zijn en dat de pijlers niet in de vaargeul mogen staan. In het nieuwe plan komen de pijlers naast de vaarweg.



Haarscheurtjes

De Merwedebrug was vorig jaar twee maanden dicht voor vrachtwagens nadat haarscheurtjes waren ontdekt. Die sluiting kostte de transportsector zeker 33 miljoen euro.



Naast de Merwedebrug worden ook de Keizersveerbrug bij Raamsdonksveer en de Hagesteinsebrug tussen Vianen en Nieuwegein aangepakt. Het hele project gaat in 2022 van start, een jaar later dan gepland. Uiterlijk 2030 moeten alle drie de nieuwe bruggen open zijn.