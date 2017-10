Herfstweer zorgt voor problemen op de weg

EINDHOVEN - Het is herfstweer en dat betekent files op de Brabantse snelwegen en op de wegen aan de randen van onze provincie.

Tussen Budel en knooppunt Leenderheide staat een file van 13 kilometer. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg staat een file van elf kilometer. Bij Waardenburg is een kettingbotsing geweest met elf auto's. De wrakken worden op dit moment opgeruimd. De vertraging om dit stuk A2 kan oplopen tot anderhalf uur.



Ook op de A50 van Oss naar Arnhem is de linkerrijstrook dicht na een aanrijding bij knooppunt Grijsoord, dit levert 5 kilometer file en 20 minuten vertraging op. Op de A59 van Zonzeel richting Oss botste bovendien 6 of 7 auto's op elkaar. Hier moet het verkeer 9 kilometer langzaam rijden.