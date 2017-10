Groot Aziatisch gokbedrijf gaat PSV sponsoren

EINDHOVEN - PSV heeft als een van de eerste clubs in de Benelux een wedkantoor als sponsor aangetrokken. Per één januari zal Wellbet, een van de grootste wedkantoren van Azië, PSV voor drie jaar steunen. Dat laat de club weten via het officiële clubkanaal.

Directeur Toon Gerbrands is blij met de deal. In een toelichting zegt hij dat PSV al langere tijd aan het kijken was naar sponsoren uit de kansspelenmarkt. Ook noemt hij Wellbet nadrukkelijk als mogelijkheid om zich met PSV op de groeiende voetbalmarkt in Azië te richten.



Paar ton

Specifieke bedragen wil hij niet noemen, maar Koen van Haastert, sponsormanager bij PSV, bevestigt dat zijn club jaarlijks een paar ton kan bijschrijven door de deal.



Ze hopen bij PSV ook dat dit niet de eerste deal is met een speler in de kansspelenwereld. Van Haastert: "Er zit veel geld bij dit soort bedrijven. En er kan gewed worden op voetbalwedstrijden, dus het is ook een wereld die dichtbij het voetbal ligt."





De deal is enigszins opmerkelijk te noemen aangezien in Nederland nog strenge regels gelden voor wedkantoren. Alleen staatswedbedrijven als Holland Casino mogen hier openlijk reclame maken. "Deze deal is alleen voor Azië. PSV heeft, mede doordat we meerdere Aziatische spelers hebben gehad, een goede naam in Azië."