Bredase taxichauffeurs maken plan om nieuwe taxioorlog te voorkomen

BREDA - Het is al tijden onrustig in de Bredase taxiwereld. Er wordt zo nu en dan gestaakt, klanten worden niet goed behandeld en er is soms ruzie. Om daar een eind aan te maken hebben de taxichauffeurs maandag een plan overhandigd aan wethouder Boaz Adank. Die is zelf ook al een tijdje bezig met een goede oplossing.

Speerpunt van de plannen van de taxichauffeurs is dat er een gemeentelijke verordening komt waar iedereen zich aan moet houden. Daarin moeten bijvoorbeeld zaken als uitgifte van het carnavalsvignet, optreden tegen snorders en een gedragscode geregeld zijn."Op dit moment is er niets geregeld", zegt Samir Chiker, taxichauffeur en schrijver van de notitie. "In andere steden is dat wel zo en wij lopen hier gewoon nog wat achter."Het beroep van taxichauffeur is vrij. In principe kan iedereen met een licentie, uit heel het land, in Breda zijn werk doen wanneer hij of zij daar zin in heeft.Dat betekent dat er af en toe wildwesttaferelen plaatsvinden. Bijvoorbeeld met carnaval als chauffeurs van buiten de regio geld ruiken en naar Breda komen. Als protest waren er voorafgaand aan en tijdens carnaval acties van boze Bredase taxirijders. Ze blokkeerden met stakingen de taxistandplaats in het centrum en reden chauffeurs van buiten de stad klem. Dat gebeurde ook in Tilburg . Broodroof was het voornaamste argument.Chiker, die al jaren zijn nek uitsteekt voor de Bredase chauffeurs, haalt nog een voorbeeld aan waarom er zaken geregeld moeten worden in een lokale verordening. Want door de wildgroei aan taxi's zijn ook de klanten soms de dupe."Er worden de laatste tijd heel veel korte ritten geweigerd", zegt hij. "Klanten die binnen een straal van twee of drie kilometer van het centrum wonen, worden niet meer naar huis gebracht door een gedeelte van de taxichauffeurs." Korte ritjes leveren immers niet zoveel op.Maar het zijn natuurlijk wel de chauffeurs zelf die dat doen. "Wij moeten dat inderdaad ook zelf regelen, maar de gemeente kan daar wel aan bijdragen", meent Chiker. "Als zij een verordening instellen, kunnen ze gaan sanctioneren. En dan wordt het wel echt opgelost. Er moet dus een gedragscode komen en een lokale wet."Waar in het verleden de taxichauffeurs het vaak onderling niet eens leken, is er nu grote steun voor het plan van Samir Chiker. "Er hebben zo'n veertig bedrijven de petitie geteken", zo zegt hij.Ook de gemeente wil graag dat de zaken opgelost worden en is daar al een tijdje druk mee bezig. Wethouder Boaz Adank was speciaal naar de taxistandplaats in het centrum gekomen om de notitie en petitie van de chauffeurs in ontvangst te nemen."Wij hadden in eerste instantie al een plan gepresenteerd", zo vertelt Adank. "Maar toen wilde de sector zelf ook met een plan komen. Ik ga de komende tijd kijken waar de verschilpunten en de overeenkomsten zitten en dan gaan we daarover in gesprek.""Ik ben er in ieder geval trots dat de sector in Breda het initiatief heeft genomen en toenadering heeft gezocht om met elkaar het gesprek aan te gaan."De wethouder beloofde de chauffeurs om snel actie te ondernemen."Je hebt taxi´s nodig in je stad en we hebben elkaar nodig", zo laat hij weten. "Ik ben blij dat we nu een aantal stappen hebben gemaakt. Een carnaval zoals vorig jaar willen we liever niet."