Wie vuurde 31 kogels af op het Stadspaviljoen? Politie onderzoekt zes tips

EINDHOVEN - Het is nog steeds een raadsel wie er verantwoordelijk is of zijn voor de beschieting van het Stadspaviljoen in Eindhoven. Op dat restaurant werden afgelopen zaterdagnacht maar liefst 31 kogels afgevuurd. Bij de politie zijn inmiddels wel zes tips binnengekomen van mensen die misschien iets hebben gezien dat het onderzoek verder kan helpen.

Eigenaar Paul van Beek opende zondag 'gewoon' de deuren van zijn restaurant. Hij draaide naar eigen zeggen zelfs 'een goede dag'.



Gewonden vielen er niet bij de raadselachtige beschieting de nacht ervoor. Wel is het etablissement aan de Alberdingk Thijmlaan aan de buitenkant ontsierd door 31 kogelgaten. Wie daarachter zit of zitten, Van Beek heeft geen flauw idee. "Voor zover ik weet, heb ik geen vijanden" zei hij eerder.



Mogelijke getuigen hebben zich gemeld

De politie liet maandag desgevraagd weten dat "vooralsnog geen nieuwe informatie in dit onderzoek naar buiten gebracht kan worden".



Dinsdag geeft de politie wel aan dat er zes tips zijn binnengekomen van 'mogelijke getuigen'. De inhoud van die tips is niet bekend.