Bellen in de auto: bijna 8000 boetes in Brabant

EINDHOVEN - In Brabant werden vorig jaar bijna achtduizend boetes gegeven aan automobilisten die een mobiele telefoon aan hun oor hadden terwijl ze reden. Dat leverde de staatskas alleen al vanuit onze provincie 1.8 miljoen euro op. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vergeleken met de rest van Nederland staat Brabant op de derde plaats van overtreders. Alleen in Noord- en Zuid-Holland gingen meer mensen in de fout door tijdens het rijden niet handsfree te bellen. Dat is overigens niet zo verwonderlijk want er werd vooral op de snelwegen gemeten en in die drie provincies zijn de snelwegen het drukst.



CAO-acties politie

In 2014 werd er voor het eerst gemeten. Toen werden er in Brabant ruim 8200 boetes uitgedeeld. In 2015 daalde in heel Nederland het aantal mensen dat bellend werd betrapt spectaculair. Dat kwam vooral door CAO-acties bij de politie. Die controleerde minder vaak. Vergelijken we 2014 en 2016 dan kan geconcludeerd worden dat het aantal mensen dat op de Brabantse snelwegen in de auto belt gestaag minder wordt.

'Triest resultaat'

Sinds 2014 stijgt het aantal verkeersdoden, blijkt uit CBS-cijfers en ook het aantal ernstig verkeersgewonden neemt toe, Veilig Verkeer Nederland noemt het aannemelijk dat dit 'het trieste resultaat' is van smartphonegebruik in het verkeer. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is iets voorzichtiger: volgens het onderzoeksinstituut is er te weinig gedegen onderzoek gedaan om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen.

In de houder

Afgelopen zomer ooeen telefoon in een houder strafbaar, zo oordeelde de rechter. Tot dan toe werd alleen het daadwerkelijk vasthouden van de telefoon als overtreding gezien.