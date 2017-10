Spectaculair uitzicht: de toren in Halsteren heeft zijn hoogste punt bereikt [VIDEO]

HALSTEREN - Het hoogste punt van de nieuwe uitkijktoren ‘Pompejus’ is bereikt. Het is een robuuste toren van 25 meter hoog. Na twaalf jaar wachten, verrijst hij dan eindelijk op Fort De Roovere in Halsteren. Het uitzicht is adembenemend.

Het bouwwerk staat op een verhoging van tien meter, waardoor je straks eigenlijk 35 meter hoog kan. De toren is nog niet af, maar Omroep Brabant nam alvast een kijkje op het hoogste punt, met behulp van een hijskraan.





Nog een paar weken bouwen en dan moet hij echt af zijn. Vol trots kijkt initiatiefnemer Peter Oosterwaal naar boven. "Ik ben heel trots! West-Brabant heeft er weer een icoon bij!" Het bouwwerk wordt straks gebruikt voor tentoonstellingen en theatervoorstellingen.

De bouw startte vorig jaar. Dat ging niet zomaar. Al in 2005 waren de tekeningen af. Toch duurde het jaren voor de eerste paal de grond in ging. "Het duurde heel lang om het financieel rond te krijgen", verklaart Oosterwaal.

Acht ton

Het bouwwerk kost acht ton: een torenhoog bedrag voor de stichting. Daarom werd een actie gestart, die tweehonderdduizend euro opleverde. Enthousiastelingen kunnen een plankje kopen met hun naam erop. Op die manier vereeuwigen ze hun naam op de toren.



De toren is vernoemd naar Pompejus de Roovere, een politicus uit de zestiende eeuw. Ook het fort is naar hem vernoemd. "Dankzij de toren staat de Waterlinie weer op de kaart", vindt Oosterwaal.

Naar verwachting is de toren 14 december helemaal klaar.