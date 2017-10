Papegaai, hond en konijnen gered uit brandend huis in Eindhoven

De woning stond op meerdere plekken in brand. (Foto: Dave Hendriks/ SQ Vision)

EINDHOVEN - De brandweer heeft dinsdagmiddag in Eindhoven een aantal huisdieren gered uit een brandend huis. Vlak voor de middag brak er brand uit in een huis aan de Margrietstraat. De brand zou zijn ontstaan in de keuken.

Toen de brandweer aankwam, waren er brandjes op meerdere plekken in de woning. Het huis stond compleet vol met rook.



Het lukte de brandweerlieden om een papegaai met kooi en al uit het huis te halen. Uit een andere woning werden een hond en een aantal konijnen gered.