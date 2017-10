Man die Bosschenaar in zijn nek stak wordt verdacht van poging tot doodslag

ZALTBOMMEL - Een 20-jarige man die vorige week woensdag een Bosschenaar (70) neerstak, zit nog steeds vast. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van poging tot doodslag.

De steekpartij vond plaats bij een bedrijf in Zaltbommel. Volgens een getuige werkte de 20-jarige verdachte uit Rossum pas kort bij het bedrijf. Toen de 70-jarige man binnenkwam, zou hij hem uit het niets in zijn nek hebben gesneden. Volgens de getuige ging daar geen ruzie aan vooraf.



Slachtoffer werkt weer

De verdachte ging er na de steekpartij vandoor, maar hij werd kort daarna door de politie aangehouden in de omgeving van het bedrijf. Het slachtoffer uit Den Bosch moest naar de dokter. Hij kon wel snel weer aan het werk.