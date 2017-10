Man opgepakt voor gewelddadige overval en verkrachting in chalet Schaijk

SCHAIJK - De politie heeft maandagochtend een vierde verdachte aangehouden voor een gewelddadige overval en verkrachting op park De Landerije in Schaijk. Een man en vrouw werden daar in 2009 overvallen in hun chalet.

De vierde verdachte is een 26-jarige man uit Eindhoven. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de overval. De 46-jarige man en zijn vriendin (55) werden zwaar mishandeld. De vrouw werd daarbij ook nog eens verkracht. Zij leeft inmiddels niet meer.



Extra informatie

Tot eind vorig jaar tastte de politie in het duister in deze zaak. Toen kwam er extra informatie binnen en werden er drie verdachten aangehouden.



Dat gebeurde in januari en april van dit jaar. Het gaat om een 24-jarige man zonder vast woonadres en om twee broers uit Eindhoven (26 en 28). De oudste broer is inmiddels weer vrij, maar is nog wel verdachte in de zaak.