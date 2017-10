Robert Visser stopt als wethouder van Son en Breugel vanwege 'verziekte sfeer'

SON EN BREUGEL - Wethouder Robert Visser van Dorpsbelang stopt per 1 december als wethouder van de gemeente Son en Breugel. Dat laat de gemeente dinsdag weten. De wethouder stopt vanwege de naar eigen zeggen 'verziekte sfeer' in Son.

Volgens Visser is er een kleine groep mensen in het dorp en in de gemeenteraad die stelselmatig op de man spelen in plaats van op de inhoud. "Ik werd stevig onderwerp van gesprek, maar dat was nooit gebaseerd op feiten, maar op verdachtmakingen", legt hij uit.



Een van de bekendste dossiers waarin de wethouder onder vuur ligt is de sloop van de kerk in het dorp en de bouw van een nieuw mfa (multifunctionele accomodatie) op het Kerkplein. "Het zou niet over de persoon maar over de materie moeten gaan", zegt de wethouder. "Het heeft niks te maken met inhoudelijke meningsverschillen maar puur met stemmingmakerij", zegt hij.

Aanval

"Het werd een frontale aanval op de partij op en op mij. Constant gaat het over je persoonlijke functioneren in plaats van over de inhoud. Dat soort dingen gebeuren in een langere periode systematisch", legt Visser uit.



De wethouder werd zelfs uitgescholden, maar dat was volgens hem niet de druppel. "Het is een opeenstapeling van dingen."



Robert Visser was meer dan zeven jaar wethouder. Dorpsbelang laat weten dat ze in de coalitie blijft en een nieuwe wethouder gaat zoeken.