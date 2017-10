Provincie stuurt wéér brief naar Den Haag over slecht bereik in Olland

OLLAND - “Met briefjes naar elkaar blijven sturen komen we niet tot een oplossing”, aldus statenlid Stijn Steenbakkers van het CDA. “We zien dat ze een heel afwachtende houding aannemen.” Steenbakkers roept de Provincie op om alle betrokken partijen: de landelijke overheid, de telefoonproviders en de gemeente, bij elkaar te brengen zodat ze met elkaar in gesprek gaan.

Vorig jaar stuurde de gedeputeerden ook al een brief naar Den Haag om het 112-dekkingsprobleem aan te kaarten. Daar is nooit iets uit voort gekomen. Daarom stelde Steenbakker namens het CDA dit jaar opnieuw schriftelijke vragen aan de Provincie.



Verantwoordelijkheid bij het Rijk en operators

“Wij betreuren het dat de door Gedeputeerde Staten gestuurde brief onvoldoende effect heeft gesorteerd”, reageert het provinciebestuur. “Toch wijzen wij erop dat de verantwoordelijkheid voor mobiel bereik primair bij het Rijk en bij de operators ligt. Wel kunnen wij u beloven om, na installeringen van het nieuwe kabinet, wederom een brief te sturen naar de nieuwe betrokken bewindspersoon.”



'Ze schieten zichzelf in de voeten'

Steenbakkers begrijpt deze reactie niet. “Dat kan wel zo zijn, maar iedere overheidsinstantie is er om concrete problemen van mensen op te lossen. Ze zijn zichzelf in de voeten aan het schieten. Op het gebied van leefbaarheid doet de Provincie heel veel, daar gaan miljoenen naartoe."



"Bijvoorbeeld naar het selecteren van busroutes zodat alle kernen goed bereikbaar zijn. Maar als we iets als goed kunnen bellen ons niet aantrekken, dan vraag ik me sterk af of het college wel echt oog heeft voor de leefbaarheid van het platteland.”



Ondergeschoven kindje

“Dan ben je niet strategisch met dit thema bezig”, vervolgt Steenbakkers. “Wij zijn bang dat leefbaarheid een ondergeschoven kindje is. “Ik ga het aan orde stellen in de Statenvergadering. Uiteraard gaan we hierover contact opnemen met onze collega’s in de gemeenteraad van Meijerijstad en in de Tweede Kamer.”