Illegale puppyhandel: Brabantse handelaren en dierenarts aangehouden

EINDHOVEN - De politie heeft dinsdag twee verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar illegale handel in honden. De man en vrouw uit Brabant worden verdacht van valsheid in geschrifte, het voorhanden hebben van illegale diergeneesmiddelen, het niet of niet juist registreren en identificeren van honden en fiscale fraude. De aanhoudingen hebben te maken met de grote politieactie tegen illegale puppyhandel in april vorig jaar.

Maandag is op verzoek van de officier van justitie in België ook een dierenarts aangehouden en overgeleverd aan de Nederlandse politie.



Dierengeneesmiddelen

Deze dierenarts wordt verdacht van het afleveren van niet toegelaten diergeneesmiddelen aan de hondenhandelaren en het niet naar waarheid invullen van dierenpaspoorten. Alle verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Waar de verdachten vandaan komen, wordt niet bekendgemaakt.



Het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Funtioneel Parket werd gestart na meerdere meldingen over de verkoop van zieke pups en mogelijke illegale handelingen met pups, zoals het niet juist identificeren en registreren van de pups en het invoeren van de pups zonder gezondheidscertificaat.



Doorzoekingen

Eerder namen politie, NVWA en Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) gegevensdragers, administratie en illegale diergeneesmiddelen in beslag. Dat gebeurde bij de doorzoeking van de woning en bedrijfspanden van de Brabantse verdachten.



In juli werden in dit onderzoek ook in Hongarije verschillende doorzoekingen gedaan en zijn er getuigen gehoord. Dat gebeurde door de Hongaarse autoriteiten in nauwe samenwerking met de Nederlandse autoriteiten.



Databank

Om inzicht te kunnen krijgen en houden in de historie van een hond, moet het dier geregistreerd worden in een databank. Dat moet binnen acht weken na de geboorte in Nederland gebeuren of binnen veertiendagen na import uit het buitenland.