Ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport gaat open in 2019

EINDHOVEN - Eindhoven Airport hoopt dat de ingestorte parkeergarage begin 2019 wordt opgeleverd. Of de parkeergarage hersteld of herbouwd moet worden, bepaalt bouwbedrijf BAM. Dat vertelde directeur Joost Meijs dinsdag tijdens een persconferentie.

De parkeergarage bij het vliegveld stortte in mei van dit jaar in. Momenteel is er nog een grote veiligheidszone rondom de ingestorte garage, met flinke gevolgen voor reizigers.



Parkeerterrein P1 is bijvoorbeeld dicht en zijn er veel omleidingsroutes. De veiligheidszone moet dit jaar nog verkleind worden en de wegen voor taxi's, bussen en de looproutes zouden dan ook hersteld moeten zijn.



Miljoenen euro schade

De schade loopt voor Eindhoven Airport in de miljoenen. De luchthaven loopt huuropbrengsten mis van bijvoorbeeld McDonald's die in de parkeergarage zou komen. Ook wordt er op andere plekken geparkeerd waar de tarieven lager zijn.