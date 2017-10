Zeventigers uit Bladel liggen wakker van plannen voor geldautomaat onder hun slaapkamer

BLADEL - "We doen nu al bijna geen oog meer dicht van de stress." Sinds Piet en Joy van Gurp uit Bladel hoorden dat ABN Amro een pinautomaat wil plaatsen onder hun woning in Bladel, hebben de zeventigers grote zorgen. Ze zijn bang voor een plofkraak pal onder hun slaapkamer. "Het is niet acceptabel, we liggen er recht boven."

De geldautomaat, waar straks gepind en gestort kan worden, moet aan de zijkant van een dierenwinkel aan de Sniederslaan komen. En precies daarboven wonen Piet en Joy.



Eerder plofkraken in de buurt

Op de Markt in Bladel vond al eens een plofkraak plaats bij een geldautomaat. In het nabijgelegen Reusel werd bij een kraak een halve gevel weggeblazen. En Piet en Joy vrezen dat iets soortgelijks straks onder hun raam gaat gebeuren.



Een angst die de gemeente wel begrijpt. In een schriftelijke reactie laat Bladel weten: "We bekijken of de aanvrager van de pinautomaat bereid is extra veiligheidsmaatregelen te nemen." Een woordvoerder stelt verder dat de gemeente alleen kan toetsen of een vergunning voor de plaatsing kan worden verleend, maar dat de aanvrager vervolgens bepaalt of en waar hij de geldautomaat wil plaatsen.



Verhuizen

Voor Piet en Joy is het duidelijk: komt de automaat er wel, dan pakken zij hun biezen. "Dan gaan we verhuizen. Maar wie koopt er nou een huis boven een geldautomaat. We hebben een makelaar gepolst en die zegt dat de waarde van ons huis in elk geval tien procent naar beneden gaat."



Heel accuut hoeven de verhuisdozen nog niet worden ingepakt. De ABN AMRO laat weten dat er nog geen definitief besluit is genomen. De bank stelt de belangen van de buurtbewoners af te wegen tegen de belangen van de klanten.