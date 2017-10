PSV opent gloednieuwe eSports Room met FIFA 18-toernooi en wij doen mee!

EINDHOVEN - Een sliding over een modderige grasmat en een kolkend stadion. Echt voetbal blijft hoofdzaak voor PSV, maar digitaal een balletje trappen wordt steeds belangrijker. Daarom opent PSV dinsdagmiddag een eSports Room in het Philips Stadion met een toernooi van FIFA 18.

Voor het toernooi heeft de Eindhovense voetbalclub alle PSV-watchers van Nederland uitgenodigd. In de livestream hieronder zijn de prestaties van het Omroep Brabant-team te bekijken.



De journalisten nemen het onder meer op tegen een aantal PSV-spelers. Op het veld zouden ze geen kans maken, maar met een controller in de hand vanuit een luie stoel ging het niet veel beter. Eindstand tussen Omroep Brabant en PSV'ers Adam Maher en Joshua Brenet: 0-3



Team Omroep Brabant

PSV-watcher Paul Post van Omroep Brabant biechte op dat hij langs de lijn beter is dan in de gameroom. Collega's Ferenc Triki en Tobias van der Valk nemen daarom de honneurs waar.



Voetbalgame FIFA 18 is mateloos populair. Toen de game eind september om middernacht werd gelanceerd, kwamen honderden fans naar het PSV-stadion om als een van de eersten magnifieke acties uit te voeren op het digitale voetbalveld.