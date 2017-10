Auto op zijn kop in sloot in Beek en Donk, brandweer bevrijdt slachtoffer

BEEK EN DONK - Een auto is dinsdagmiddag op zijn kop in een sloot beland bij het Parkpaviljoen Laarbeek in Beek en Donk. In de wagen zaten drie mannen.

Een van de hen moest door de brandweer worden bevrijd. Hij raakte lichtgewond.



Uit auto klimmen

De andere twee mannen konden zelf uit de auto klimmen. Het ongeval gebeurde rond vier uur. De bestuurder reed via de Parkweg de sloot in.