Automobiliste met kinderen rijdt onder invloed van GHB tegen verkeersbord

SINT WILLEBRORD - Een automobiliste uit Sint Willebrord is maandag onder invloed van drugs tegen een verkeersbord gebotst. Het ongeluk gebeurde op de Bredaseweg in Etten-Leur. De politie heeft de 31-jarige vrouw aangehouden. Twee jonge kinderen die bij haar in de auto zaten, zijn opgevangen.

Toen de politie ter plaatse kwam, was de vrouw volledig van de kaart. Ze reageerde niet toen agenten haar aanspraken en maakte ongecontroleerde bewegingen.



Slingeren

Volgens getuigen slingerde de vrouw over de weg en reed ze door rood voordat ze tegen het verkeersbord tot stilstand kwam.



De verdachte is meegenomen naar het politiebureau waar een bloedproef is afgenomen. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk had de vrouw GHB gebruikt.



Kinderen

De agenten hebben zich over de kinderen ontfermd. Er is melding gedaan bij een zorginstelling. De vrouw moet later op het politiebureau verschijnen om een verklaring af te leggen.