Veel fans steunen Kozakken Boys bij jacht op stunt tegen PEC Zwolle [LIVE]

EINDHOVEN - In de tweede ronde van de KNVB Beker komen dinsdagavond vier Brabantse clubs in actie. Zo'n vijfhonderd fans van Kozakken Boys steunen de amateurclub tijdens het uitduel met PEC Zwolle. FC Den Bosch speelt thuis tegen SC Cambuur, RKC Waalwijk ontvangt amateurclub De Treffers. FC Eindhoven gaat op bezoek bij eredivisieclub FC Twente.

PEC Zwolle-Kozakken Boys

In de eerste ronde won Kozakken Boys via strafschoppen van De Graafschap. Dat duel werd gespeeld in Werkendam. In de tweede ronde gaat het op bezoek bij PEC Zwolle, de huidige nummer drie van de eredivisie. Veel fans reizen de ploeg van trainer Danny Buijs achterna richting Zwolle.



Het duel begint om kwart voor acht.FC Den Bosch doet het met een achtste plaats in de Jupiler League boven verwachting goed, tegenstander SC Cambuur stelt in competitieverband juist teleur. De club uit Leeuwarden bezet de zestiende plek. Het duel begint om kwart voor acht.RKC maakte in de eerste ronde van de KNVB Beker indruk door eredivisionist Sparta uit het toernooi te gooien, in eigen huis won het met 1-0. In de tweede ronde stuit de ploeg van trainer Peter van den Berg op De Treffers, een club die uitkomt op het derde niveau van Nederland. Het duel begint om kwart voor acht.De Eindhovenaren gaan op bezoek bij FC Twente. In Enschede zal de club uit de Jupiler League hopen op een stunt. "We moeten met ons hart spelen", zei trainer Wilfred van Leeuwen in aanloop naar het duel in de Grolsch Veste. Het duel begint om kwart voor negen.